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  3. 10 Mayıs 2017 13:58

''Selimiye Kışlası'' iddianamesi tamam !

15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı ve Üksüdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaşananlara ilişkin iddianame hazırlandı.

''Selimiye Kışlası'' iddianamesi tamam !
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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Üsküdar Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezi ile Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaşananlara ilişkin iddianame tamamlandı. 52'si tutuklu 128 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 

İddianamede, sanıklar hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu malına zarar verme'' gibi çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.

DHA & AA

çevikkuvvet , selimiye kışlası