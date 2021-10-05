Selimiye’de ''Dışarıda Hiçbir Şey Var''

Ünlü tiyatrocu Betül Arım ''Dışarıda Hiçbir Şey Var'' diyecek. Arım, Ekim ayında Selimiye’nin en dingin ve huzurlu döneminde 3 gün boyunca sevenleri ile bir araya gelecek. 8-9-10 Ekim tarihlerinde Betül Arım Selimiye’de hem tiyatro hem hayata dair seyircileriyle sohbet edecek.

“Mutlu ve huzurlu olabilir miyiz? “ workshoplarıyla da son yıllarda başarılı etkinliklere imza atan Betül Arım Selimiye’de çok özel bir etkinliğe imza atıyor. 3 gün sürecek etkinliklerde Betül Arım hem oyunu ‘Dışarda Hiçbir Şey Var’ı sergileyecek hem de hayata ve insan doğasına bakış açısını hayranları ile paylaşacak. Sevilen sanatçı Betül Arım özgüvenli, enerjik, coşkulu, üretken olmanın zor olmadığını hem tiyatro oyunu hem de söyleşileriyle dile getirecek. Selimiye Loft 167’de muhteşem doğanın ev sahipliğinde üç gün boyunca sanat dolu günler yaşanacak.