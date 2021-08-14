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Selin vurduğu kentlerde ''mücbir sebep hali'' ilan edildi

Selin vurduğu kentlerde ''mücbir sebep hali'' ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selden etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selden etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi.

Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

 Mücbir sebep hali süresince; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

Etiketler kastamonu sel felaket mücbir sebep hali
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