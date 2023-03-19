Selin vurduğu Şanlıurfa'yı sağanak bir kez daha vurdu

Sel felaketi yaşayan Şanlıurfa'da yeniden sağanak etkili oldu.

Kentte, öğlenden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 15 Mart'ta taşkın yaşanan Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı.

Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde önceki selden etkilenen alanda çalışma yapan ekipler ara verdi.

Bölgedeki bazı rögarlar taştı, biriken sular nedeniyle evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesinin kepçesine alınarak tahliye edildi. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

3 ilçede eğitime ara verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin vurduğu Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi 16 can almıştı. Peş peşe sağanaklar sonrası hayatın neredeyse durma noktasına geldiği kent için yarın da yoğun yağış uyarısı verildi.

Şanlıurfa Valiliği, muhtemel yağışlar nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" dedi.

Yaşanan sağanak yağış nedeniyle kent genelinde eğitime 3 gün ara verilmişti.