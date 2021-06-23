Selvi tarih verdi: ''Haber kanalları son dakikalar geçerse şaşırmayın...''

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Perşembe günü haber kanalları birbiri ardına son dakikalar geçerse şaşırmayın." dedi.

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun koltuğu sallandığı için DEVA ve Gelecek Partisi ile kutsal ittifak kurmayı düşündüğünü iddia etti.

Selvi bugünkü yazısında Oğuzhan Asiltürk’ün kongre çıkışıyla gündeme oturan Saadet Partisi’ni köşesine taşıdı.

Selvi, yazısında Temel Karamollaoğlu’nun CHP ile ittifak yapmaktan dolayı Saadet Partisi’nde koltuğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, “Karamollaoğlu cephesinde bir formülden söz ediliyor. Buna 1991 modeli deniliyor. Refah Partisi, IDP ve MÇP’nin yaptığı ittifaktan söz ediyorum. Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali “Kutsal İttifak”la yüzde 10 barajını aşıp Meclis’e girmişlerdi.” dedi.

Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında milletvekilleriyle ilk toplantı yarın yapılacak. Erdoğan dün de AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri ile toplantıda bakanlar da hazır bulunacak. Bir grup milletvekilinin katılacağı toplantıda siyasi gündeme ilişkin her konu konuşulacak. Cumhurbaşkanı milletvekillerini dinleyecek, onlardan gelen sorulara Erdoğan ve bakanlar yanıt verecek. Perşembe günü haber kanalları birbiri ardına son dakikalar geçerse şaşırmayın. Çünkü o toplantıdan çok haber çıkacağından eminim. Pandemi nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantılarının devamı gelecek.

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