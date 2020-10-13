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  3. 13 Ekim 2020 11:02

Selvi'den Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için olay iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'da erken seçim iddiaları tartışılmaya devam ederken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının kim olduğuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Selvi'den Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için olay iddia
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrılarının ardından muhalefetten peş peşe benzer açıklamalar geldi.

AK Parti ve MHP ise erken seçim çağrılarına kapıları kapatırken, 2023'ü işaret ediyor.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin kimi aday göstereceği merak konusu olurken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MUHALEFETİN ADAYI ALİ BABACAN MI?

İsmini vermediği önemli bir siyasetçiden aldığı kulisi köşesinde paylaşan Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın muhalefetin ortak adayı için öne çıktığını yazdı.


 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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