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  3. 15 Ocak 2018 19:47

Şemdinli'de çatışma: 6 terörist öldürüldü

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 6 terörist öldürüldü.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Silopi'de ise 5 terörist teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli  ilçesinde devam eden hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6  teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, terörle mücadele  kapsamında dün gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Bu kapsamda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hava destekli  operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU!

Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma  alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine  teslim oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki sınır hattında, güvenlik güçleri  tarafından icra edilen arazi aramasında bir Milan güdümlü tanksavar silahı ele  geçirildi.

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