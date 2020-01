Semra Özal'dan Kanal İstanbul'a destek !

Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, Kanal İstanbul üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapılan eleştirilere, "Yeniliklere hep muhalefet ediliyor Türkiye'de. Aldırmadan yola devam edeceksin" dedi.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşim gibi inandığını hayata geçiriyor" diyen Semra Özal, "Cesur bir insan Erdoğan" dedi.

Günaydın'dan Tuğba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Semra Özal'ın açıklamaları şöyle:

Eşinizin politikaya girmesini desteklemiş miydiniz?

Onu her zaman politikada destekledim ve yanında oldum. Tüm gezilerine, mitinglerine birlikte giderdik. Sadece bir defa desteklememiştim. 1977 seçimlerinde MSP'den aday olmuştu. O dönemde yanında olmadım. Mitinglerine de gitmemiştim. Seçilememişti zaten. İyi ki de seçilmemiş yoksa 12 Eylül'de siyasi yasaklı olacaktı ve ANAP'ı kuramayacaktı.

Özal, Türkiye'ye önemli yatırımlar yapmış bir liderdi. Bu yatırımlardan dolayı bazen muhalefetin eleştirisine uğruyordu. Özal bu eleştirileri nasıl karşılıyordu?

Özal'ın yaptığı her yeniliğe karşı çıkıyordu muhalefet. Ama o inandığı şeylerden hiç vazgeçmezdi. Kafaya koyduğu her şeyi hayata geçirdi. Muhalefetin eleştirilerine bu açıdan hiç aldırmıyordu. Türkiye'de muhalefet her şeyi eleştirdiği için eşim kendisine yönelik tepkilerden etkilenmiyordu. Muhalefet hâlâ aynı, görüyoruz şimdi de.

Bugün de üçüncü köprü ve Kanal İstanbul projelerinde iktidara benzer eleştiriler yapılıyor...

Yeniliklere hep muhalefet ediliyor Türkiye'de. Aldırmadan yola devam edeceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşim gibi inandığını hayata geçiriyor. Cesur bir insan Erdoğan. Liderler zaten cesur olur. Eşim de öyleydi. Ülkenin menfaatine olacak, halka yarar sağlayacak tüm projeleri cesurca yapmıştı.

Siz Demirel'i de, Ecevit'i de, Erbakan'ı da yakından tanıdınız. Üçü de hayatta değil şimdi. Bu isimler için neler düşünüyorsunuz?

Ecevit son derece kibar ve dürüst bir insandı. Erbakan da çok zeki ve çalışkandı. Demirel ise vefalı biri değildi, nevi şahsına münhasır biriydi.Turgut Özal'ın siyasi yaşamındaki en önemli başarılarından biri de, ülkenin gerilim içinde olan iki kutbunu, sağ ve solu aynı çatı altında ANAP'ta birleştirmesiydi. Bu birleştiriciliği yaşamına da yansıtmış bir liderdi. Katılır mısınız buna?

Rahmetli, dört eğilimi bir araya getirmiştir. Çok hoşgörülü olmakla birlikte ülke meselelerinde bilgi, tecrübe ve liyakata önem vermiştir. Çalıştığı insanların düşünce, görüş ve inançları ne olursa olsun... Bununla birlikte ANAP'ta dört eğilimi bir arada tutabilmesinin başka bir sebebi; her türlü farklı fikre ve eleştiriye açık olması ve çalıştığı insanların fikirlerini özgürce dile getirmelerini istemesidir. Karşısındakini ikna etmek için üşenmeden anlatırdı. Kendisi dindardı ama ne bana, ne de çocuklarıma hiç karışmazdı. Ölmeden kısa bir süre önce onunla hacca gittik. Birlikte hacı olmuştuk. Çok güzel bir andı benim için. Hiç unutamıyorum. Eşim vefat edeceğini de hissetmişti.

Bunu biraz açar mısınız?

Ölümünden bir ay önce sülaleyi topladı. Çok yapmazdı bunu. Özellikle ısrar etti... Ve yemek sonrası tüm çocuklarını tek tek yanına çağırıp vasiyetini söyledi. Maneviyatı çok yüksekti. Ölmeden önceki son seyahatinde, Türkmenistan'da kıymetli bir büyüğün mezarını ziyaret etmişti. Oradan annesinin mezarı için toprak aldırmıştı. 'Biraz fazla toprak alın' alın demişti. O toprağın bir kısmını da sonra mezarına koyduk.