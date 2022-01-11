Semtpati “Sokak Hayvanlarıyla Doğru ve Güvenli İletişim Kurma” eğitimlerine başladı

Şehirlerimizin doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını tespit eden, onlarla beraber uyum, sevgi ve güven içinde yaşayacağımız örnek mahalleler oluşturulmasını hedefleyen SemtPati projesinin farkındalık eğitimleri başladı.

Farklı yaş gruplarındaki çocukları sokak hayvanlarıyla doğru ve güvenli iletişim kurma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimler, köpek eğitmeni Gamze Aral tarafından gerçekleştirildi.

Farkındalık eğitimlerinin sokak hayvanlarıyla ortak yaşam kültürünün oluşmasına önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirten iş insanı ve hayvansever İpek Kıraç, “SemtPati projemizde yola çıkarken sokak hayvanlarını yaşadığımız mahallelerin ve semtlerin doğal birer sakini olarak gördüğümüzü ısrarla vurgulamıştık. Onların haklarının korunması bilinçli ve duyarlı bireyler olarak hepimizin ortak sorumlulukları arasında yer alıyor. Katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz SemtPati projesi de bu noktada önemli bir köprü görevi üstleniyor. SemtPati tüm paydaşların bireysel çabalarını ortak bir platformda birleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde sokak hayvanlarını kayıt altına alarak ihtiyaçlarını tespit ediyor, veriye dayalı karar alma süreçlerini yürütüyoruz. Şimdi de çocukları ve gençleri sokak hayvanlarıyla doğru ve güvenli iletişim konusunda bilinçlendirme eğitimlerini başlattık. Sokaktaki canları korumak, hak temelli bir ortak paydada bir arada yaşamayı öğrenmek ve yaşadığımız mahalleleri onlar için daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Farkındalık eğitimlerini ortak bir yaşam kültürü oluşturulması açısından değerli buluyor, önümüzdeki dönemde bu eğitimlerimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik katılımcı, kapsayıcı ve veri temelli bir çözüm sunan SemtPati projesi, farkındalık eğitimlerini başlattı. İş insanı ve hayvansever İpek Kıraç tarafından geliştirilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle İstanbul’un mahallelerinde yaygınlaştırılan SemtPati projesinin mobil uygulaması ile gönüllü hayvanseverler, mahalle mahalle tüm şehrin sokak köpeği haritalandırmasının yapılmasını sağlıyor.

Kullanımı her geçen gün yaygınlaşan mobil uygulamaya ek olarak şimdi de çocuklara ve gençlere yönelik farkındalık eğitimleri başladı. SemtPati projesi kapsamında farklı yaş gruplarını sokak hayvanları konusunda bilinçlendirmek ve doğru iletişim yollarını öğretmek amacıyla hayata geçirilen eğitimlerin ilki 7-10 yaş grubundaki çocukların katılımıyla Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde gerçekleşti. Köpek eğitmeni Gamze Aral tarafından verilen “Köpeklerle Doğru ve Güvenli İletişim” eğitiminde, köpeklerle sağlıklı bir iletişim kurulması için tanışma anında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler çocuklara aktarıldı. Eğitime Gamze Aral’ın köpeği Felix de eşlik etti. Eğitim sonrasında ise Koçtaş tarafından sağlanan kedi-köpek kulübeleri çocuklar tarafından boyandı ve barınaklara bağışlandı. Çocuklara eğitim süreci boyunca projenin gençlik temsilcisi Ömer Kızıl yardımcı oldu. Ömer Kızıl, “Sokak hayvanlarına yönelik tüm çalışmalara gençleri de dâhil etmek çok önemli. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının doğru tespit edilebilmesi için öncelikle doğru veriye sahip olmalı ve aynı amaç için çalışan hayvanseverler olarak koordinasyon içerisinde hareket etmeliyiz. Lise öğrencileri dilerlerse Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimine katılarak belediyenin sertifikasını alabilir. Böylelikle SemtPati uygulamasına sokak hayvanlarını kaydedebilme ve sokak hayvanlarına yönelik tüm çalışmaları uygulamadaki diğer gönüllülerle koordinasyon içerisinde yürütebilme imkânına sahip olabilir.”

Gamze Aral: “İletişimde olduğumuz yeni nesil temsilcilerimizin, bu bayrağı hakkıyla zirveye taşıyacağına inanıyorum.”

Eğitimler, Koç Lisesi’ndeki öğrencilerle devam ederken; eğitmen Gamze Aral yaptığı değerlendirmede, “En büyük ihtiyaçlardan biri; bilinçli, duyarlı, etkin, sorumluluk sahibi, aktif ve aynı amaç için birlikte hareket edebilecek, çevresini de bu heyecanına ortak edecek gönüllü inisiyatifi üyelerinin ve yerel hayvan koruma görevlilerinin varlığı. Belediyelerle iş birliği içerisinde olabilmek için çocuklara ve gençlere dokunmaya devam edeceğiz. İletişimde olduğumuz yeni nesil temsilcilerimizin, bu bayrağı hakkıyla zirveye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Eğitim serisinin ardından Koç Topluluğu şirketlerinin genel müdürlükleri ve fabrikalarında bakılmak üzere İBB barınaklarından sokak hayvanları sahiplendirme etkinliği gerçekleştirilmesi hedefleniyor.