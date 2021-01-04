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  3. 04 Ocak 2021 14:00

Sendika Başkanı Kurşunoğlu koronavirüse yenildi

Denizli'de,  Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu korona virüsten hayatını kaybetti.

Sendika Başkanı Kurşunoğlu koronavirüse yenildi
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Denizli'de, korona virüsten hayatını kaybeden  Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), için sendika binası önünde tören düzenlendi. Kurşunoğlu, törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, geçen 10 Aralık'ta korona virüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Kurşunoğlu, entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Kurşunoğlu dün sabah yaşamını yitirdi.

 Kurşunoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kurşunoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Sağlık-Sen İl Temsilciliği önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından sendika binası yanındaki Atatürk Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, çeşitli siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İstiklal Marşı okundu. Kurşunoğlu'nun cenazesi daha sonra Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kurşunoğlu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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