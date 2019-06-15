Sendikadan skandal İmamoğlu yanıtı: ''Emir büyük yerden!''

İBB'nin Ağaç ve Peyzaj A.Ş. biriminde 5 yıldır çalışan Nuri Başkapan’ın görevine, İBB’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olduğu gerekçesiyle son verildi. Bunun üzerine İş Mahkemesi’ne başvuran Başkapan, arabulucuk birimine yönlendirildi. Arabulucuda yapılan duruşmanın anlaşmazlıkla sonuçlandığını kaydeden Başkapan, her ay 115 TL aidat ödediği Öz Orman İş Sendikası’nın kendisine destek olmadığını anlatarak, “Üst yöneticilerden biri ‘Sendika olarak çok yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç'ın haberine göre daha sonra Öz Orman İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sungur, beni arayarak, ‘Senin durum biraz dikenli, emir büyük yerden. Sen de rahat durmamışsın, ne işin var siyasetle, niye işine ekmeğine bakmıyorsun? Siyasi paylaşımların nedeniyle işlem yapmışlar. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi” diye konuştu. İş Mahkemesi’ne vereceği dava dilekçesinde sendikanın duruşundan da bahsedeceğini belirten Başkapan, “Dava dilekçemde sendikaya 5 yıl boyunca ödediğim aidatlarımı da geri isteyeceğim” ifadelerini kullandı



