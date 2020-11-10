  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Kasım 2020 21:24

Şener Şen koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Şener Şen'in koronavirüse yakalandığını öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şener Şen koronavirüse yakalandı
A+ A-

Usta oyuncu Şener Şen corona virüse yakalandı.

78 yaşındaki oyuncunun Şener Şen'in Corona Virüs testi pozitif çıktı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatan Şen'in tedavisine başlandı. 

Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

şener şen , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM