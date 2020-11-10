Şener Şen koronavirüse yakalandı

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Usta oyuncu Şener Şen corona virüse yakalandı.
78 yaşındaki oyuncunun Şener Şen'in Corona Virüs testi pozitif çıktı.
Kendi isteğiyle hastaneye yatan Şen'in tedavisine başlandı.
Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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