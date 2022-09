Denizli Ekspress yazarı Kadriye Sözeri CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya ''Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum Sayın Gülizar Biçer Karaca'' diyerek tepki gösterdi.

Denizli Ekspress yazarı Kadriye Sözeri CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya ''Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum Sayın Gülizar Biçer Karaca'' diyerek tepki gösterdi.

İşte Sözeri'nin o yazısı:

CHP Genel başkan yardımcısı ve Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca Denizli’de herkese danışmanım dediği ve 4 yılı aşkındır yanında çalıştırdığı kişinin işine son verdi.

Aldığımız duyumlara göre, Danışman olarak çalıştırdığı kişinin aslında TBMM’deki kadrosunda şoför olduğu, ancak şoför olarak da başka birini çalıştırdığı ortaya çıktı. Buraya kadar bir sıkıntının görülmediği ancak şoför

olarak çalıştırdığı kişinin 14 bin 500 Lira aldığı maaşı bankadan çektirerek, 5.000 Lirasını asıl kadrolu ama danışmanım dediği kişiye, 5.000 Lirasını şoförüne geriye kalan parayı da kendisinin aldığı iddiaları Denizli gündemine bomba gibi düştü.

İşin en ilginç tarafı da Gülizar Biçer Karaca’nın CHP’de insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olması… Kendisiyle yıllarca çalışmış emekçilerin haklarını koruyamayan biri sorarım size ülkenin, halkın hakkını nasıl korur?

Yıllarca danışmanım dediği kişiye mobbing uyguladığı, Denizli’de kaldığı zamanlarda danışmanını avukatlık bürosunda çalıştırmak için zorladığı yine gelen bilgiler arasında… Bunlara karşı çıkan, yıllarca emek vermiş danışmanını bir mesajla işine son veriyor. Yanında gece gündüz demeden çalıştırdığı şoförünün de hakkını yediği ayan beyan ortada bu durumda… 5.500 Lira olan asgari ücretin yanında şoförüne 5.000 Lira vermek ne demek? Üstelik şoförünün emekli olduğu gerekçesiyle sigortasını da yapmıyor. Ya bir kaza olsa?

Nasıl insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı oluyor Sayın Gülizar Biçer Karaca?



Herkese danışmanım dediği bir kişinin TBMM tarafından yatan 14.500 lirasını al, kendisine 5.000 lira ver. Şoförüne 5.000 lira ver üstünü kendin al, ohh, ne güzel be!.. Sonra da ben insan haklarından sorumluyum diye ortalarda dolaş.

Yazık, yazık, çok yazık!..

Bitmedi!..

2023 yılında yapılacağı düşünülen seçimler, Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için çok önemli bir seçim. Deyim yerindeyse ülkemiz için ölüm, kalım meselesi…

Yaklaşan seçimler öncesi Denizli’de ön seçim olmayacağının mesajını vermiş insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Karaca… Bozkurt Belediyesi’nin Yenilenebilir Enerji Festivali’ne katılan Sayın Karaca’ya bir gazetecinin, “Denizli’de ön seçim olacak mı?” Sorusunu duymazdan gelir. O an orada bulunan, CHP’ye yıllarca emek vermiş önceki dönem Denizli İl Genel Meclisi üyelerinden Erdoğan Yalçın soruyu tekrarlar ve Karaca’ya sorar, “Sayın genel başkan yardımcım, Denizli’de ön seçim olacak mı?” der.

Sayın Karaca’dan şöyle bir yanıt gelir;

“Denizli’de ön seçim bekleyenler boyunun ölçüsünü alacaklar “

Kim boyunun ölçüsünü alacak Sayın Karaca? Neden Denizli’de ön seçim yok?

Bu nasıl bir cevaptır?

CHP’nin Genel Başkanı yok mu?

Denizli’nin kararları sizden mi geçiyor?

Yerel seçimlerde gördük sizin kararlarınızın sonuçlarını…

Ego zamanı değil, Denizli CHP sizden ibaret değil! Denizli için tek karar mercisi siz değilsiniz! Bırakın artık bu egoyu…

Ülke elden gidiyor Sayın Karaca, bırakın koltuk sevdasını, bırakın şu adamcılığı, bırakın insanlara nifak sokmayı!..

Hatta, siz siyaseti bırakın, Denizli için bence en hayırlısı bu!..

Kendi personelinin işine son verdiğini mesajla dünyaya duyuran, kendi personelinin hakkını koruyamayan birinin ne CHP’ye, ne Denizli’ye, ne de Türk halkına hiçbir faydası olmaz…

En yüce karar halkın kararıdır, en önemli karar CHP seçmeninin kararıdır.

Bırakın seçmen kendi öz iradesiyle vekilini, başkanını kendisi seçsin. ..

Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum Sayın Karaca!..

O da varsa tabi!..



Not: Her ne kadar kulis bilgileri gibi yazmış olsak da yazımızı, bütün belgeler elimizde... Mahkene

kararı olmak şartıyla belgelerimizi her türlü gerekli yerlere sunmaya hazırız...

(Kaynak)