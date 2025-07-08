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Serada çalışan 26 işçi hastaneye kaldırıldı

Serada çalışan 26 işçi hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de birkaç gün önce ilaçlama yapılan serayı temizlemek için içeriye giren 26 işçi, zehirlenme belirtileri üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir serada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; birkaç gün önce ilaçlama yapılan serayı temizlemek için içeriye giren 26 işçide, bir süre mide bulantısı ve aşırı kusma şikayetleri ortaya çıktı. Durumu fark eden diğer çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle 26 kişi seradan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren 26 işçiyi, çevre hastanelere kaldırdı.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanelerime kaldırılan işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Etiketler Denizli sera işçi zehirlenme
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