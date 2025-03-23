Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan Ercan Saatçi, bugün serbest bırakıldı. Ünlü isimden ilk açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi, bugün serbest bırakıldı.

Hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilen sanatçıya ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"BÜYÜK KEYİF VERDİ"

Adliye çıkışında kısa bir açıklamada bulunan Ercan Saatçi, ''Şu an yorum yapmayayım. En azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi.'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Ercan Saatçi, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıktı.