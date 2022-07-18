Sercan Taştan: Avrupa’ya Profesyonel Hizmetimi Götürmek İstiyorum

Kuaför salonları hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın pek çok ülkesinde yoğun bir şekilde bulunuyor. Kuaförlük alanında faaliyetlerini sürdüren ve farklı projelerle sektörde ön plana çıkan Kuaför Sercan Taştan, Avrupa’da profesyonel hizmetini götürmek istediğini ifade etti: “Şu anda İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Düsseldorf’ta şubelerimiz var. Avrupa’ya açılmış durumdayız. Fakat daha fazlasını yapmak ve Avrupa’da pek çok ülkede şubeleşmek istiyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“Şubeleşmek için yenilikçi çalışmalar içerisindeyiz. Bizim için önemli olan kaliteli hizmetin geniş bir kesme ulaştırılması.” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Sercan Taştan, “Hem Türkiye hem de Avrupa’da kuaförlük alanında çalışmalarda bulunan pek çok işletme bulunuyor. Bu işletmelerle rekabet edebilmek için hem hizmet kalitesinin yüksek olması hem de geniş bir ağ üzerinden hizmet sunulması gerekiyor. Şu anda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da rekabet gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz.” sözleriyle konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şubeleşmek Temel Hedefimiz

Şube sayısını arttırmak için kesintisiz bir çalışma içerisinde bulunduklarının vurgusunu yapan Sercan Taştan, konuyla ilgili açıklamalarında bu husus üzerindeki düşüncelerinden bahsetti: “Küçük yaşlardan beri ilgimi çeken kuaförlük mesleğine dair profesyonel çalışmalar yapmak benim için çok önemli. Sonuçta hayalimdeki mesleği yapıyor ve bu alanda insanlara kaliteli hizmet sunmaya çalışıyorum. Mesleğe ilk başladığım zamandan itibaren çok yol kat ettim. Uzman bir ekiple çalışıyor olmak, hizmet kalitemin çok daha fazla artmasını sağladı. Zamanla şube sayısını da arttırarak daha fazla insana ulaşmaya başladık. Şimdiki hedefim Avrupa’da farklı ülkelerde şubeleşmeye gitmek ve kaliteli hizmetimizi çok daha fazla insana kısa sürede ulaştırmak.”

Müşteri Memnuniyeti Her Şeyden Önemli

Halihazırda 3 şubesi üzerinden hizmet sunduğunu belirten ve 50 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Sercan Taştan, başarılı hizmetin şubeleşmeyi kolaylaştırdığını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında hizmet kalitesini etkileyen hususlara da değinen Taştan, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmetin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Müşterilerinizle doğru bir iletişim içerisindeyseniz onların taleplerini anlayabilir ve talepleri kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Müşteri memnuniyeti, bu sayede elde edildiği için etkili iletişim çok önemli. Bunun yanı sıra uygulamaların titizlikle yapılması ve başarıya ulaşılması da önemli bir konumda bulunuyor.”