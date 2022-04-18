Serdar Ali Çelikler'den Afgan isyanı:

Son dönemde tartışılan konular arasında yer alan Afgan göçmenler gündemine spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler de katıldı.

Taliban baskısından kaçan Afgan göçmenlerin sınırı geçerek Türkiye'ye gelmesi sonrasında ortaya çıkan TikTok videoları dikkat çekmişti. Emniyet o videolarla ilgili gözaltı ve tutuklama kararları çıkardı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Afgan ve Pakistanlı mültecilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. 'Kurtuluş Savaşı'nda bize yardım etmişler, o dönem Afganistan mı var? Bırakın bu masalları' dedi.

'TÜRKİYE BUNLARA İYİ BAKSIN, YOK YA!'

Genç arkadaşlarımız hatırlamaz. Afganistan'ın başındaki kişi Rus yanlısıydı. ABD de mücahitleri destekliyordu. Sonra baktılar ki asıl sıkıntı bunlarda. Modern bir başbakan geldi. ABD medyası onu yılın siyasetçisi seçti. ABD medyası birini gazlıyorsa her zaman acaba diyeceksin. Sen gidiyorsun Taliban'ı o halde bırakıyorsun sonra diyorsun ki Türkiye bunlara iyi baksın. Madem çok seviyorsun git Beyaz Saray'ın bahçesine götür.

'BİZ MÜLTECİ BARAKASI OLMAYACAĞIZ! ARADA ÜÇ BİN KİLOMETRE YOL VAR'

Biz mülteci barakası olamayız. Olmayacağız! Böyle bir anlaşma yaptıysak da vazgeçeyiz. Biz böyle beş yüz bin tane bir milyon tane ne olduğu belli olmayan asker kıyafetleriyle buraya gelmiş işgalci güçlerin beslenme evi olmayacağız. Arada üç bin kilometre yol var. Biz buradan kalkıp Hollanda'ya yürüyerek gidebilir miyiz ya? Hop demezler mi adama.

'BODRUM YANIYOR ORMANDAN 50 TANE AFGAN ÇIKIYOR'

Suriyeliler belli bak. Adam sırtına yüklenmiş evini. Belli aileyle, eşiyle geliyor. O adam gerçekten sığınmacı. Afganlar başka. Bodrum yanıyor, ormanlardan 50 tane Afgan çıkıyor. Nasıl olacak kardeşim? Hiç yalan atmayın. Kurtuluş Savaşı'nda Afgan kardeşlerimiz bize yardım etmiş.

'BİZE MASAL ANLATMAYIN KARDEŞİM'

O dönem Afganistan Pakistan mı vardı? Bize masal okumayın. Hayvan terli yemez! Ülkemizde çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği buna bağlıdır. Kızını verir misin kardeşim Afgan'a?