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Sere Serengil'den olay Ece Erken yorumu: Kocasının 40'ını çıkaramayabilir

Sere Serengil'den olay Ece Erken yorumu: Kocasının 40'ını çıkaramayabilir

Ece Erken'in öldürülen kocasının ardından sık sık açıklama yapan Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında yeni açıklamalar yaptı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutan Ece Erken ayakta durmakta zorlandı. Mevlitte Ece Erken’i Seren Serengil yalnız bırakmadı. Söylemezsem Olmaz yayınında sık sık Erken'in durumuyla ilgili açıklamalar yapan Serengil yeni iddialarda bulundu.

Daha önce çok fazla ilaç içtiğini ve doktorun Erken'i uyardığını dile getiren Seren Serengil yeni açıklamasında ise şunları söyledi:

"Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette" dedi.

Etiketler ece erken ölüm seren serengil
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