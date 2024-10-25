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Seren Serengil'den Bahçeli'ye olay olacak istifa çağrısı

Seren Serengil'den Bahçeli'ye olay olacak istifa çağrısı
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MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya, kısa bir süre önce "siyasete girmek zorundayız" diyen Seren Serengil'den çok sert bir tepki geldi. Ev satmak için notere giden 65 yaşındaki vatandaşlardan hastane raporu istendiğini hatırlatan ünlü sanatçı, "koltuk sevdası yüzünden gün geçtikçe yanlışlar yapılmaya başlandı" diyerek Bahçeli'yi istifaya davet etti.

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil geçen günlerde hayvan hakları için siyasete atılma kararı almıştı. "Siyasete girmek zorundayız" diyen Serengil ilk ziyaretini de CHP İstanbul Başkanlığı'na yapmıştı.

Önceki akşam bir davete katılan Seren Serengil çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

 "Şu an Türkiye'nin her tarafı mahşer yeri" diyen Serengil terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Seren Serengil şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarına güvenli sokaklar istiyoruz' dedikten sonra beş tane kadın kocası tarafından öldürüldü, dört tane çocuk babası tarafından öldürüldü. Narin katledildi. Hastanelerden türlü tezgahlarla ölüm haberleri geldi... Şu an terör olayı...

Şu an Türkiye'nin her tarafı mahşer yeri... Notere gidiyorsun bir ev satmaya kalkıyorsun 65 yaş üstü olduğu için devlet hastanesinden rapor alması lazım. Bu insanlar şu anda ülke yönetiyor. Ben Devlet Bahçeli'nin veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zirvede bıraksın. Zirvede mi değil mi tartışılır ama koltuk sevdası yüzünden gün geçtikçe yanlışlar yapılmaya başlandı. Atatürk'ün kurduğu o Meclsi'e bir sürü annenin çocuğun kanına, günahına girmiş onlar tarafından da terörist denilen bir kişinin oradan insanlara hitap etmesini isteyecek kadar...

Türk milleti bu kadarına izin vermeyecektir. Koltuk bu kadar önemli olmamalı.."

İlk ziyaretini CHP'ye yapmıştı

Şarkıcılık kariyerinden sonra sunuculuğa soyunan ve bir süre önce siyasete atılacağını açıklayan Seren Serengil, açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya, kısa bir süre önce "siyasete girmek zorundayız" diyen Seren Serengil'den çok sert bir tepki geldi. Ev satmak için notere giden 65 yaşındaki vatandaşlardan hastane raporu istendiğini hatırlatan ünlü sanatçı, "koltuk sevdası yüzünden gün geçtikçe yanlışlar yapılmaya başlandı" diyerek Bahçeli'yi istifaya davet etti.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

Bebek katili Abdullah Öcalan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıtBebek katili Abdullah Öcalan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıtGüncel

 

 

Etiketler Devlet Bahçeli istifa abdullah öcalan seren serengil
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