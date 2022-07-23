Serhan Bölükbaşı kimdir

Çok küçük yaşta iş hayatına atılan ve Türkiye için oldukça güzel işler yapan Serhat Bölükbaşı hakkında merak edilen şey ise hayatı.

Doğma büyüme İstanbullu olan Serhat Bölükbaşı aslen Malatyalı. Oldukça varlıklı bir aileden gelen girişimci iş hayatına oldukça önem veren bir yapıya sahip. Okul hayatı ile yıldızı barışmayan Serhat Bölükbaşı bu yüzden okulu bırakmış ve ticarete atılmış. Daha 17 yaşında olan ve pek çok kişi için cesaret edilemeyecek şeyler yapan isim iş hayatına çok erken başlamış. 13 yaşında garson olarak girdiği iş hayatına 15 yaşında önce Bitcoin tesislerini sonra BS Sales şirketini kurmuş. Bu şirket sayesinde yatırım alanında sağlam uzun vadeli yüksek kazançlı yatırımlarımda yapan Serhat Bölükbaşı girişim alanında uzman konumunda. Yakın zamanda 18 yaşına girecek olan Serhat Bölükbaşı’nın gelecek hedefi ise daha güzel girişimler yaparak başarı ile bu yola devam etmek.

Web sitesi: www.serhatbolukbasi.com