Şeriat çağrısı yapan bildiriler dağıtan şüpheli yakalandı

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Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta evlerin kapı önlerine şeriat çağrısı yapan provakatif bildiriler bırakıldı.
Vatandaşların şikayeti üzerine emniyet güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli A.T. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2021 günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde binalara ve evlerin kapılarına, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T., yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecektir" denildi.
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