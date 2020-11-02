Servet affı yeniden Meclis'e geliyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 2016-2019 yılları arasında milyon doların üstünde 17 bin 300 hesabın yurtdışına çıkarıldığına dikkat çekerek, “Şimdi, sıfır vergiyle 6. defadır servet affı çıkarıyoruz, paralarını getirmiyor insanlar” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Kuşoğlu, TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken bazı veriler paylaştı. Kuşoğlu, Maliye’nin 289 milyar vergi, 165 milyar da prim alacağı olduğunu belirtti. Sürekli vergi afları, “servet affı” çıktığı halde, 2 yılda bir yeniden yapılandırma olduğu halde durumun bu olduğuna işaret eden Kuşoğlu, şöyle devam etti:

“New World Wealth diye bir kuruluş var. Dünya ülkelerini takip ediyorlar. Hazırladığı bir rapor var. Her sene hazırlıyor bu raporu. Açık bilgidir bu, her tarafta var, buna göre Türkiye dünyada en fazla paranın kaçtığı ilk ülke. 2016-2019 arasında milyon doların üstündeki 17 bin 300 hesap yurtdışına çıkmış. En az 200 milyar doların yurtdışında olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Böyle bir ortamda 6 kez “servet affı” çıkarıldığını belirten Kuşoğlu, şunları söyledi:

“Yurtdışındaki paralarınızı Türkiye’ye getirin” dedik, hiçbir vergi almadan. Halbuki daha önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce, çok daha önceki yıllarda yüzde 20-25 vergi varken insanlar paralarını Türkiye’ye getiriyorlardı, vergili olarak getirebiliyorlardı. Şimdi, sıfır vergiyle 6. defadır servet affı çıkarıyoruz, paralarını getirmiyor insanlar. Neden getirmediklerini, neden götürdüklerini çok iyi sorgulamamız lazım. Türkiye maalesef böyle bir durumdadır.”