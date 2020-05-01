Ses Kablosu Tavsiyesi ? Hangi Ses Kablosu Daha Çok Kullanılır

Fakat her ne kadar üst seviye cihazlarla ses projelerinizi oluştursanız da sesi aktaracağınız kabloda sorunlar varsa ses istenilen şekilde alınamaz. Düşünün ki çok üst seviye kablolu bir mikrofona sahipsiniz, fakat mikrofona bağlı olan kablo hem mesafe bakımından gerekli kalınlıkta değil hem de kablonun iç hat kalitesi talep edilen standartların aşağısında ise mikrofonunuzun dönüştürdüğü ses verilerini kayıt altına alırken veya aktarırken büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. Veri kaybı, kesinti, pürüz ve benzeri birçok problemi önleye bilen tüm kablolu ses sistemleri için olmazsa olmaz olan ekipmandan bahsediyorum. Kesinlikle oluşturacağınız ses sistemine göre kapsamlı bir şekilde değerlendirerek iç hat seçeneklerinin ve kalınlığının belirlenmesi gereken önemli bir üründür. Ses sistemlerinde bulunan mikrofonlar, amfiler, mikserler, hoparlörler ve benzeri cihazın ses verilerini birbirine aktarırken kullanılan ses kabloları aktarılacak mesafeye göre değerlendirerek kalınlığı belirlenmelidir.

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Kullanıldığı ekipmana göre uç seçeneği belirlenen bu ses kablolarının devamı xlr, jak ve benzeri şekilde tercih edilebilir. Kesinlikle üst seviye kalitelerde üretilen dayanıklı kablolar tercih edilmelidir. Benim bu konuda sizlere tavsiyem ise mutlaka oluşturduğunuz ses sitemi ya da ihtiyaç duyulan ses sistemi odağında belirlenerek tercih edilmesi gereken bir araçtır. Bu aracın uç kısımlarını ise tercih edilen ekipmanların giriş ve çıkışlarına göre seçip satın almalısınız. Ses verisini aktaracağımız elektronik unsurlar arasında mesafe uzadıkça kablonun kalınlığı yani verinin içerisinden geçeceği parçalarının bu mesafeye uygun olması sağlanmalıdır. İletkenliği arttırabilmek için sıklıkla talep edilip tercih edilen tam bakır ses kabloları kullanılmaktadır. Bu ürünleri hem en iyi şekilde yapan hem de oldukça geniş çeşide sahip olan Hepa Merz marka ses kablosu modellerini sizlere gönül rahatlığı ile tavsiye ederim. Tavsiye ettiğim olsun olmasın tüm ses kablosu çeşitlerini mutlaka güvenilir tedarik firmalarından satın almalısınız.

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