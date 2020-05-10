Sevda Noyan'ın Atatürk'e hakaret ettiği ortaya çıktı

Sevda Noyan geçtiğimiz günlerde katıldığı Ülke TV kanalındaki açıklamalarıyla tartışmaların odağına oturdu. Noyan, konuşma sırasında elinde komşularının da olduğu 50 kişilik bir ölüm listesi olduğunu söylemesi tepki çekti. Hesabını korumaya alan Noyan’ın 10 Kasım’da da çirkin bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

ATATÜRK'E HAKARET

2013 yılına ait paylaşımında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı ortaya çıkan Sevda Noyan, “Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere, ibretle bakma günü. Bugün, hep o gün…” ifadeleri ile dikkat çekti.

NOYAN AİLESİ KINADI

Noyan'ın gündeme gelmesinin ardından eşi Engin Noyan'ın akrabaları bir açıklama yayınlayarak Sevda Noyan'ı kınadı. Açıklamada Sevda Noyan’a hakaret davası açılacağı belirtilerek Noyan soyadıyla ilişkilendirilmesi istenerek şu ifadelere yer verildi:

03 Mayıs 2020 tarihinde Ülke TV isimli televizyon kanalında Arafta Sorular programına katılan Sevda Noyan isimli şahıs; ailemizi ve Noyan soyadının saygınlığını zedeleyen birtakım görüşlerini hayasızca dile getirerek hepimizi derinden yaralamıştır.

Aile bireylerimizden Münib Engin Noyan'ın halihazırda nikahlı eşi olan Sevda Noyan'ın önce insanlık ve sonra ailemiz adına akıl ötesi, çirkin ve utandırıcı olan bu açıklamaları hiçbir şekilde NOYAN Ailesi'nin hiçbir bireyinin düşüncelerini yansıtmamaktadır.

Sevda Noyan, ailemizin soyadını evlilik yoluyla almış olup, bu şahsın ne kimliği ne de düşünceleriyle hiçbir şekilde ailemiz tarafından benimsenmemiştir.

Cumhuriyet döneminin ilk valilerinden olan büyük babamız rahmetli Ahmet Refik Bey'in soyadı kanunuyla aldığı, babamız Dr. Abbas Erdoğan Noyan'ın ve ailemizin diğer bireylerinin onurla taşıdığı NOYAN soyadının, bu şekilde kirletilmesi bizleri fazlasıyla rahatsız etmiş ve üzmüştür.

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