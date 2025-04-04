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  3. Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor!

Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor

Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor
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Bundan 2 ay önce geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli'nin bugün görevine geri döneceği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 2 aylık bir süre geçti.

MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve istirahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 2 aydır görüntü vermeden sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara devam ederken MHP liderinin bugün MHP Genel Merkezi'ne giderek çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek.

Etiketler Devlet Bahçeli MHP sağlık durumu
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