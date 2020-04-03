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  3. 03 Nisan 2020 18:58

Sevgilisi koronavirüs tedbiri nedeniyle gelemeyince intihar etti !

Antalya'da yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gören İran uyruklu Maryam Parandvar, Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi üzerine intihar etti.

Sevgilisi koronavirüs tedbiri nedeniyle gelemeyince intihar etti !
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar'ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

DHA

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