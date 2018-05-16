Sevgilisini paraya boğan iş adamına büyük şok

İddiaya göre, 32 yaşındaki bir iş adamı 2 yıl önce Şırnak'ta öğretmenlik yapan bir kadınla tanıştı. Gözü ondan başkasını görmeyen genç adam dolandırıldığını bile anlamadı.

“Kendime cep telefonu, laptop alacam diye sürekli para gönderdim. Ayda ortalama 4-5 bin lira yolladım” diyen genç işadamı, bir gün param kalmadı deyince olanlar oldu. 2 yılda 120 bin lira para kaptırdığını öne süren işadamın iddiaları bununla da bitmiyor: “50 bin, 100 bin derken paralar iyice suyunu çekti. Gerçek yüzü de ortaya çıktı. Ayrılmakla kalmadı, bu sefer de tehdit ederek para istemeye başladı. Beni öldürmekle tehdit etti, bir de benim paramla başka biriyle birliktelik kurdu.”

İş adamı genç kadından şikayetçi oldu. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek ‘asıl ben şikayetçiyim’ dedi.