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  3. 24 Aralık 2018 16:42

Sevgilisinin acısına dayanamayan genç kız...

Avustralya'da rugby oyuncu olan sevgilisini kaybeden genç kız, sevgilisinin acısına dayanamayınca intihar etti.

Sevgilisinin acısına dayanamayan genç kız...
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Avustralya'da rugby oyuncusu Jason Francis bir pizzacı tarafından ezilip hayatını kaybedince kız arkadaşı bu acıya daha fazla dayanamadı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Alice Robinson isimli genç kadın Domino's Pizza kuryesi tarafından ezilerek öldürülen rugby oyuncusu erkek arkadaşı'nın acısına daha fazla dayanamadı ve intihar etti.
29 yaşındaki Jason Francis, Perth şehrinin kuzeybatısında bulunan Scarborough bölgesinde arkadaşlarıyla dışarıda içki içmiş ve gün sonunda evinin dışında yatarken bulunmuştu.

Francis pizza kuryesi tarafından ezilerek öldürüldüğünde kız arkadaşı Alice Robinson sevgilisinden sadece birkaç metre uzaklıkta onun eve gelmesini bekliyordu.



Siren seslerini duyan genç kadın evden fırlayarak sevgilisine koştu fakat Francis'in yarası ciddiydi ve hastaneye yetiştirildiğinde hayatını kaybetmişti.

Aslen İngiltereli olan çift 1 yıldan az bir süredir Perth'te yaşıyordu.  Francis'le gün boyu beraber alkol alan arkadaşları 'Sarhoş olmaya başladığında onu taksiye bindirdik' diye konuştu.

Francis hastaneye yetiştirildiğinde Robinson'un yanında hayatını kaybetmişti. Robinson'un arkadaşları genç kadını teselli etmek istiyordu fakat ona ulaşamıyordu.

WA Today'e konuşan arkadaşları Robinson'un aramalara cevap vermediğinden beri onun için endişelendiklerini söyledi. Erkek arkadaşının ölümünden 24 saatten kısa bir süre sonra genç kız Perth şehrinin kenar mahallelerinden olan Mount Hawthorn'daki evinde ölü bulundu.

Polis ölüme şüpheyle yaklaşmıyor.

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