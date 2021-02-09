Sevgiyi anlatan, sevgiliyi ağırlayan sofralar yine Karaca ile hazırlanıyor

Sevdiğinize, ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hissettireceğiniz, yılın en özel günü geldi. Kırmızının, çiçeklerin ve mumların süslediği sofralar, bu sene de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde duygularınızı anlatacağımız hediyeler arasında olacak. Paylaşılan anlara değer katan Karaca, sevdiğine özel bir sürpriz yapmak, beraber yenecek şık bir yemeğin hazırlıklarını bir nebze kolaylaştırmak adına Sevgililer Günü için iki kişilik, sofra ürünlerinden oluşan bir set hazırladı.

Sofra denildiğinde A’dan Z’ye, akla gelen her ihtiyacın adresi Karaca, romantik tekli ürün grubunun en özel parçalarını, sevdiğine özel bir an hediye etmek isteyenler için bir araya getirdi. Romantik serisinin kırmızı tatlı tabağı ile siyah-beyaz çizgili servis tabağını, altın rengi premium cam supla ile kombinleyen marka, masa dekorasyonunu kırmızı runner, kırmızı peçeteler ve peçete halkaları ile tamamlıyor. Aynı zamanda en güzel karesini sofraya taşımak isteyenler için magic çerçeve, şıklığı tamamlamak için metal gold mumluk ve mumlarını da sete ekleyen Karaca’nın, romantik hediye setinin parçaları arasında kırmızı su bardağı ve şık kadehler de yer alıyor. Mutfak becerilerinin yanında sofra hazırlama konusundaki başarılarını sevdiğine göstermek isteyen herkesin de tercihi olacak bu setin fiyatı ise 399TL.

Karaca, Sevgililer Günü’nde sevdiğine şık bir sürpriz yapmak ve bu özel güne anlam katmak isteyen herkesi mağazalarına ve www.karaca.com adresine bekliyor.