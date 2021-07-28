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Şevket Çoruh katledilen komedyeni paylaştı

Şevket Çoruh katledilen komedyeni paylaştı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Afganistan'ın popüler komedyeni Nazar Mohammad aka Khasha'nın Taliban tarafından öldürülmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Afganistan'ın popüler komedyeni Nazar Mohammad aka Khasha'nın Taliban tarafından acımasızca öldürüldü. 

Nazar Mohammad aka Khasha'nın idam edilmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp tokatlandığı bir video sosyal medyada gündem oldu. 

Video, İran International'ın kıdemli muhabiri Tajuden Soroush tarafından paylaşıldı. 

Videoda; elinde silah olan bir Taliban üyesinin Khasha'yı defalarca tokatladığı görülüyor. Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" diye yazdı. 

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh öldürülen Khasha'nın fotoğrafını paylaşarak “Çok gülsünler, az ağlasınlar.” diyerek yaşayan #KhashaZwan ı katleden zihniyetle benzer yanımız olamaz" ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşım: 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ 
KKTC’de bayram namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” şeklindeki sözleri tartışma konusu olmuştu.

Etiketler şevket çoruh komedyen paylaşım
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