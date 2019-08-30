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  3. 30 Ağustos 2019 13:50

Şevki Yılmaz 30 Ağustos'u kutlamadı

Bir zamanlar Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine ettiği hakaretlerle Refah Partisi'nin kapatılmasında rol oynayan Şevki Yılmaz, Yeni Akit gazetesine yazdığı yazıda Zafer Bayramı yerine Hicri Yılbaşı'nı kutladı.

Şevki Yılmaz 30 Ağustos'u kutlamadı
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Bir zamanlar Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine ettiği hakaretlerle Refah Partisi'nin kapatılmasında rol oynayan Şevki Yılmaz, Yeni Akit gazetesine yazdığı yazıda Zafer Bayramı yerine Hicri Yılbaşı'nı kutladı. Akit gazetesi "beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı" diyen Kadir Mısıroğlu'na verdiği destekle dikkat çekmişti.

Şevki Yılmaz, 30 Ağustos günü yazdığı "Yılbaşımız Kutlu Olsun! Hicret, bir hicrandır ama..." başlıklı yazıda "Kıymetli kardeşlerim. Hicri 1441. Yeni yılımıza kavuşacağımız bu günlerde önemine binaen 2014 yılında kaleme aldığımız yazımızı tekrar güncelleyerek istifadenize arz ediyoruz. Yeni Hicri Yılımız Kutlu Olsun" dedi ve geçmişte yayımladığı yazısına tekrar yer verdi.

Yeni Akit gazetesi de Zafer Bayramı'nı kutlamamayı tercih etti.
 

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