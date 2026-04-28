Seyahat edecekler dikkat: Pegasus ''mobil biniş kartı'' iddialarını yalanladı

Schengen vizesiyle Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için mobil biniş kartlarının devre dışı bırakıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Pegasus Havayolları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak kafa karışıklığına son verdi.

Schengen vizesiyle Avrupa ülkelerine seyahat edecek olan yolcuların mobil biniş kartı kullanamayacağına dair ortaya atılan iddialar üzerine Pegasus Havayolları’ndan net bir bilgilendirme geldi. Şirket, dijital biniş kartlarının geçici olarak durdurulduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sanal medya hesabından yapılan duyuruda, “Değerli Misafirlerimiz, Schengen vizesi ile seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi.

