Seyahat yasağı kalktı, yazlıkçılar yollara düştü

Dün açıklanan normalleşme takvimi kapsamında seyahat yasağı kalkan 7 şehir arasında bulunan Antalya'da bugün yoğun yaşanıyor.

Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden birinden gelen ve seyahat izin belgeleri olmayanların kente girişine ikametgahı Antalya'da değilse izin verilmiyor.

Kontrol noktalarında araçlar kontrol ediliyor ve araçta bulunanların ateşleri ölçülüyor.

OTOBÜS TERMİNALİNDE YOĞUNLUK

Antalya'nın şehirler arası otobüs terminalinde de hareketlilik başladı. Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, terminalin güvenlik noktalarından geçip bilet gişelerine gelerek, izin verilen illere seyahat için bilet aldı.

Otobüs terminali girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında yine tüm vatandaşlar sağlık ve güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı. Terminalde sosyal mesafe kuralının da uygulandığı görüldü.

Seyahat kısıtlamasının 15 gün uzatıldığı 24 ilden birine seyahat etmek isteyen vatandaşlar ise yine terminal içinde yer alan izin komisyonuna başvurup gerekli belgeleri sunarak izin alabildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise sosyal medya hesabından kısıtlamanın kalkması ile ilgili açıklama yaptı. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden S Belgesi olmadan gelenler hakkında idari işlem yapılacağını söyleyen Karaloğlu, "Sevgili Antalyalılar; Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehrimizin 7'sinde, bu gece 24.00'ten itibaren kısıtlamalar kaldırıldı. Korona mücadelemizdeki pozitif durum dolayısıyla, bu yedi şehir arasında Antalya'mız da var. Bugün 24.00'den itibaren şehrimize seyahat kısıtı devam eden 24 vilayetten S Belgesi olmadan gelenler, kontrol noktalarımızda tespit edilirse, haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderileceklerdir" dedi.





BODRUM'A GİRİŞLER ARTTI

Seyahat kısıtlamasının Muğla'da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum'un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı. İlçeye giren araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleri, vatandaşların adres bilgilerini alarak ateş ölçümü yaptı. Özellikle başka illerin plakasını taşıyan araçlarda artış gözlenen ilçeye yazlıkçıların gelmeye başladığı öğrenildi.









