Seyfi Oktay: ''Aslolan hukukun üstünlüğüdür''

Adaletin İzinde Türkiye başlıklı söyleşi Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ev sahibi olduğu söyleşide gazeteci Necdet Saraç’ın moderatörlüğünde eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay adaletin önemini ve kendi yaşamını anlattı.

CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak, Sancaktepe İlçe Başkanı Muammer Aydın, eski Çalışma Bakanı Mustafa Kul ve çok sayıda meclis üyesinin de izlediği söyleşiye yaklaşık 500 kişi katıldı. Söyleşiden sonra Seyfi Oktay ve Necdet Saraç “Adaletin İzinde Seyfi Oktay” kitabını imzaladılar.

CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol’un selamlama konuşmasından sonra başlayan söyleşide gazeteci Necdet Saraç, “Adalet ve Düzen Tanrıçası Themis mitolojiye göre bizim coğrafyada yaşamış, elindeki terazi ile adaleti, kılıç ile adaletin keskinliğini ve caydırıcılığını, göz bağı ile de tarafsızlığı ve kararlara eşit mesafede durmayı anlatır. Bu topraklarda adalet arayışı İbn Rüş’ten Hacı Bektaş Veli’ye, Şeyh Bedrettin’den Mustafa Kemal Atatürk’e kadar uzanır. Doğan Öz, Muammer Aksoy gibi bugün saygıyla andığımız isimler adalet arayışında katledildiler. Anadolu’da binlerce yıldır, Cumhuriyet Türkiye’sinde de 100 yıldır adaletin izini süre devam ediyoruz, Tanrıça Themis yaşasaydı herhalde yaşanan adaletsizliğe isyan ederdi” dedi.

Yaşı neredeyse cumhuriyet tarihiyle eşit, yaşamıyla ve yaşadıklarıyla 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin canlı bir örneği olan 88 yaşındaki eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ise yaptığı konuşmada kendi yaşamının yanı sıra demokrasi ve hukuk ilişkisini, demokrasi ve laiklik ilişkisini anlattı ve şunları söyledi:



"Demokratik bir devlette kuvvetler ayrılığı belirleyicidir, aslolan güçlünün üstünlüğü değil hukukun üstünlüğüdür. Laik ve demokratik bir devlet hukukun üstünlüğünün de güvencesidir. ..



Bir devlet demokratik laik hukuk devleti ise olmazsa olmaz kurallarını aşamazsınız. Demokratik laik hukuk devletinde parmak değil hukuk üstündür. Hukukun üstünlüğünü tanımayan anlayış ilkel bir anlayıştır. Parmak çoğunluğunu hukuktan üstün tutan anlayış özgürlükçü anlayış değil, özgürlüklerin güvencesini ortadan kaldıran bir anlayıştır…



Laik sistemde özgürlüklerin en başında din özgürlüğü, inanç özgürlüğü gelir. “Laiklik dinsizliktir” diyorlar ya, o dinsizlik dedikleri ilke inanç özgürlüğünün güvencesidir. Laik sistemin doğal sonucu olarak din ve inanç özgürlüğü bir temel hak olarak devlet hukuk düzenin bir parçasıdır."