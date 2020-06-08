SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 711 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Haziran 2020 20:13

Seyir halindeki araç bir anda alev aldı!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesi ile araçta çıkan alevler söndürüldü.

Seyir halindeki araç bir anda alev aldı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bitlis’in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Tatvan-Ahlat kara yolunun Sorgun Kışlası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AY 201 plakalı araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmasının ardından Tatvan-Ahlat kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
araç , patlama , bitlis , alev
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM