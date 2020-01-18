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  3. 18 Ocak 2020 16:06

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın !

Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metrobüsteki yangını büyümeden söndürdü.

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın !
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İstanbul Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, yangın görevliler tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Çağlayan metrobüs durağında sat 15.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs sürücüsü, Çağlayan durağından hareket ettiği sırada, aracın motor kısmından dumanlar çıktığını gördü.

AKSAYAN SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metrobüsü durduran şoför, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Yangın, şoför ve duraktaki görevlilerce büyümeden söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı. Seferler, hasar gören metrobüsün yol bakım aracınca durak önündeki taralı alana çekilmesinin ardından normale döndü.

DHA

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