Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Düzce'de seyir sırasında alev alan otomobil, Anadolu Otoyolu'nun ortasında yandı.
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka mevkisinde Bilecik'ten Sinop'a giden Eyüp A. idaresindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler büyürken, aracını yolun ortasına bırakan Eyüp A. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Otoyolun ortasında yanan otomobil kamera ile görüntülenirken, gelen itfaiye ekipleri alevleri yarım saatlik çalışma ile söndürdü. Çalışma sırasında Ankara yönüne ulaşım durdu, uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürme çalışmaları sonrası ulaşım normale dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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