Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! Bir facia daha teğet geçti!

Samsun'un Havza ilçesinde, Ankara'dan Vezirköprü'ye giden yolcu otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Dikkati sayesinde aracı hızla durduran şoför, yolcuları güvenle tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

Samsun'un Havza ilçesinde güzergahına devam eden bir yolcu otobüsünde meydana gelen yangın, yolculara ve çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'dan yola çıkarak Vezirköprü'ye gitmekte olan otobüsün motor kısmında aniden başlayan alevler, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

Faciayı Şoförün Dikkati ve Hızlı Tahliyesi Önledi

Edinilen bilgilere göre olay, İbrahim A. yönetimindeki yolcu otobüsünün Havza sınırları içerisinden geçtiği sırada meydana geldi. Aracın motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden şoför, soğukkanlılığını koruyarak aracı derhal güvenli bir noktaya çekti.

Araç durdurulur durdurulmaz otobüsün kapıları açılarak içerideki tüm yolcular güvenli ve hızlı bir şekilde dışarı çıkartıldı.

Yolcuları güvenli bir mesafeye uzaklaştıran şoför İbrahim A., alevlerin yolcu kabinine sıçramasını engellemek amacıyla araçtaki yangın söndürme tüpüyle motor kısmına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden bölge itfaiye ekipleri, alevleri tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Maddi Hasar Büyük, Can Kaybı Yok

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, itfaiyenin zamanında müdahalesi ve tahliyenin eksiksiz yapılmasıyla şans eseri hiçbir yolcu yaralanmadı. Ancak yangının çıkış noktası olan motor bloğu ve çevresinde ciddi çapta maddi hasar meydana geldi. Otobüsün kullanılamaz duruma gelmesine neden olan yangının kesin çıkış sebebini belirlemek amacıyla adli ve teknik inceleme başlatıldı.

İHA