  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! Bir facia daha teğet geçti!

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! Bir facia daha teğet geçti!

Güncelleme:

Samsun'un Havza ilçesinde, Ankara'dan Vezirköprü'ye giden yolcu otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Dikkati sayesinde aracı hızla durduran şoför, yolcuları güvenle tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

Samsun'un Havza ilçesinde güzergahına devam eden bir yolcu otobüsünde meydana gelen yangın, yolculara ve çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'dan yola çıkarak Vezirköprü'ye gitmekte olan otobüsün motor kısmında aniden başlayan alevler, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadan atlatıldı. 

Faciayı Şoförün Dikkati ve Hızlı Tahliyesi Önledi

Edinilen bilgilere göre olay, İbrahim A. yönetimindeki yolcu otobüsünün Havza sınırları içerisinden geçtiği sırada meydana geldi. Aracın motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden şoför, soğukkanlılığını koruyarak aracı derhal güvenli bir noktaya çekti. 

Araç durdurulur durdurulmaz otobüsün kapıları açılarak içerideki tüm yolcular güvenli ve hızlı bir şekilde dışarı çıkartıldı.

 Yolcuları güvenli bir mesafeye uzaklaştıran şoför İbrahim A., alevlerin yolcu kabinine sıçramasını engellemek amacıyla araçtaki yangın söndürme tüpüyle motor kısmına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

 İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden bölge itfaiye ekipleri, alevleri tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Maddi Hasar Büyük, Can Kaybı Yok

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, itfaiyenin zamanında müdahalesi ve tahliyenin eksiksiz yapılmasıyla şans eseri hiçbir yolcu yaralanmadı. Ancak yangının çıkış noktası olan motor bloğu ve çevresinde ciddi çapta maddi hasar meydana geldi. Otobüsün kullanılamaz duruma gelmesine neden olan yangının kesin çıkış sebebini belirlemek amacıyla adli ve teknik inceleme başlatıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu!
Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti!
Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi!
Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi!
Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi
Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi
Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
Altın fiyatları ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi!
Altın fiyatları ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi!
Ankara'da kayıplara karışan genç kızdan sevindiren haber
Ankara'da kayıplara karışan genç kızdan sevindiren haber
Evliliğini tek celsede noktalayan Survivor Sahra'dan olay sözler: ''Pisliklerden Kurtulmak İçin...''
Evliliğini tek celsede noktalayan Survivor Sahra'dan olay sözler: ''Pisliklerden Kurtulmak İçin...''
Etiketler samsun havza otobüs yangını otobüs yolcu otobüsü Vezirköprü asayiş araç yangını video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gencecik bir kadın öğretmen evinde ölü bulundu! Gencecik bir kadın öğretmen evinde ölü bulundu! İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem'in kafeye sığınma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem'in kafeye sığınma görüntüleri ortaya çıktı TRT 2026 Dünya Kupası için yeni uydu frekanslarını duyurdu TRT 2026 Dünya Kupası için yeni uydu frekanslarını duyurdu Gece yarısı akılalmaz korku: Tavan çöktü, bir aile ölümden şans eseri kurtuldu! Gece yarısı akılalmaz korku: Tavan çöktü, bir aile ölümden şans eseri kurtuldu! Ankara'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti Ankara'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti Muharrem İnce sessizliğini bozdu; liderlik krizinde tarafını seçti Muharrem İnce sessizliğini bozdu; liderlik krizinde tarafını seçti Esli silahlı şüpheli dehşet saçtı! hem kardeşini hem de bir polisi yaraladı Esli silahlı şüpheli dehşet saçtı! hem kardeşini hem de bir polisi yaraladı Dolandırıcıların yeni tuzağı Ekrem İmamoğlu oldu! Dolandırıcıların yeni tuzağı Ekrem İmamoğlu oldu!
Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere... Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere... Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! AVM'de yangın sistemi paniği! Fıskiyeler patladı, her yeri su bastı AVM'de yangın sistemi paniği! Fıskiyeler patladı, her yeri su bastı TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' CHP'nin ardından bir mutlak butlan kararı daha! CHP'nin ardından bir mutlak butlan kararı daha! Yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü: Evini hastaneye çevirmiş! Yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü: Evini hastaneye çevirmiş!