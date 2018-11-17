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  3. 17 Kasım 2018 14:57

Seyir halindeyken üstlerine düştü

İstanbul'da seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Seyir halindeyken üstlerine düştü
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İstanbul Bakırköy’de, bir ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta bulunan anne ve çocuğu kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Şenlikköy Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlunun veli toplantısı için yola çıkan Sevim Kaman'ın kullandığı 34 SJ 5482 plakalı otomobilin üzerine yol kenarında bulunan bir ağaç devrildi. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın sürücü ve oğlu, korku dolu anlar yaşadı. Kazayı yara almadan atlatan anne ve oğul, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

"ÖLEBİLİRDİK, İÇİNDE OĞLUM VARDI"

Olayı anlatan Sevim Kaman, "Seyir halindeyken ağaç birden üzerimize devrildi, çok korktuk. Ağaca bakım falan yapıyorlar galiba, koca ağaç nasıl devrildi Allah korudu yani. Ölebilirdik, içinde oğlum vardı. Belediyeden zaten şikayetçiyiz, ağaçlara bakım yapılmamış koca ağaç nasıl üzerimize devrildi? Bakırköy Belediyesi hiç bakım yapıyor galiba, parası yokmuş galiba. Vinç gelmedi oğlumun toplantısına yetişemedim. Oğlum zaten çok korktu, ben çok korktum yani kıl payı kurtulduk resmen. Cam parçalanabilirdi, tepemize gelebilirdi, arabanın tepesine gelse ezilebilirdik. Çok büyük, çok kalın bir ağaç. Çok korktuk yani. Bakırköy Belediyesi şu anda bizi mağdur ediyor. Şikayetçiyim ben iki saat burada mağdur kaldım" dedi.

OTOMOBİL VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI 

Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce ağacı kesmek istedi ancak kadın sürücü, aracının zarar görebileceğini söyleyerek vinç yardımıyla kaldırılmasını istedi. Olay yerine çağrılan vinç, ağacı halatlar yardımıyla kaldırarak otomobili kurtardı.

İHA

ağaç , yol , bakırköy
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