Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan E. Çağlar Ş., Melike Y., Sinan G., Şaban K., Alpan K. hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı. (DHA)

 

