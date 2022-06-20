Sezgin Baran Korkmaz'dan, 'ABD'ye iade' kararına itiraz

Avusturya Adalet Bakanlığı’nın SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesine ilişkin kararına itiraz edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen iş adamları arasında yer alan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de Utah Federal Mahkemesi’nde Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) yargılandığı davadaki iddianamede yer almış, ayrıca tanık olarak savcılık tarafından ifadesine başvurulmuştu.

Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren Kingston kardeşler, Amerikan federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalıştıkları iddia edilmişti. 2020 yılına kadar dava dosyasında tanık olarak yer alan Korkmaz, 2021 yılında hakkında ABD’de açılan federal davada sanık oldu.

İDDİALAR SOYLU'YA UZANMIŞTI

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'nin gündemine organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya döktüğü kirli ilişkilerle geldi. Peker, hakkında Türkiye'de de bir soruşturma bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü iddia etti. Peker devamında Soylu’nun, Korkmaz'a “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürdü. Yurtdışına kaçan Korkmaz Avusturya'da ABD'nin talebiyle tutuklandı. ABD'den gönderilen 133 milyon dolar kara paranın ise Türkiye'de nasıl aklandığı ve buna kimlerin yardım ettiği hiç araştırılmadı. Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz'ın iadesi için ABD ve Türkiye kendi ülkelerine teslim talebiyle başvuru yaptı.

HER İKİ ÜLKEYE DE İADE KARARI VERİLMİŞTİ

Avusturya Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Korkmaz’ın Türkiye'ye iadesine karar vermişti. Mahkeme ABD’nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti. Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde karar verdi.

"TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEK İSTEDİĞİNİ" SÖYLEMEDİ

Korkmaz’ın duruşmalarda “Türkiye’ye iade edilmek istiyorum” diye talepte bulunmadığı bu nedenle Adalet Bakanlığı’nın kararına itiraz etmeyecekleri öne sürülüyordu. Ancak Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamayla karara itiraz ettiklerini açıkladı.