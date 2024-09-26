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SGK 4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldı

SGK 4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlıkta Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak 4 kanser ilacını karşılama listesine aldı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Meme kanseri olan hastaları tedavi etmek için klasik hormon baskılayıcı ilaçlar ile birlikte kullanılabilen yeni nesil kanser ilaçlarından biri olan Ribosiklib, onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacak.

Yüksek riskli kötü huylu tümörlü çocuklar için ikinci basamak tedavi olarak kullanılan antikor Dinutuksimab Beta’nın ücreti SGK tarafından karşılanacak.

Ayrıca akciğer kanseri tiplerinde diğer ilaçlarla birlikte oral olarak kullanılan Pirtenidon ve Nintedanib ilaçlarının kullanım kriterleri yeniden belirlenirken, SGK tarafından karşılanması öngörüldü.

Sabah Gazetesi

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