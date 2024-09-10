SGK listeyi güncelledi: Bu hastalığı olanlar erken emekli olabilecek

SGK, erken emeklilik hakkı tanınan malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini açıkladı.

SGK, bazı hastalıklara sahip vatandaşlar için erken emeklilik kapısını açtı. Yeni düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle çalışan hayatına devam edemeyen vatandaşlar, erken emekli olma fırsatı bulacak.

Sağlık sorunları nedeniyle iş hayatlarına devam edemeyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi.

SGK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

SGK, belirli hastalıklara sahip sigortalılar için erken emeklilik kapsamında yeni düzenlemelere gitti. Yayınlanan listede yer alan hastalıklara sahip olan ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, erken emeklilik hakkından faydalanabilecek.

Bu düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle iş gücünden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal güvenliklerinin sağlanması amaçlanıyor. Ancak, erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalılı süresi, prim ödeme gün sayısı gibi belirli şartları tamamlamak gerekiyor.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Sosyal güvenlik yasalarına göre, iş hayatına başlayan sigortalı vatandaşlar, çeşitli nedenlerle malul duruma düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belirli özel durumları içeriyor. Fakat her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmez. Bu hastalıkların, bireyde iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğu tespit edilmeli.

Mevzuatta ayrıca, bu hakka sahip olabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gibi şartlar da belirtiliyor.

HANGİ HASTALIĞI GEÇİRENLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Özellikle iş yaşantısının tempolarına uyum sağlayamayan, sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları önemli bir destek sunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatı, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla özel düzenlemeleri içeriyor ve vatandaşların hak ettikleri emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.

İşte malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar...

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı