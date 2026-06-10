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SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı

SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında Antalya SGK İl Müdürü ile 2 kişi tutuklandı. Eski Antalyaspor Başkanı S.B.'nin şikayetiyle başlayan ve 5 milyon TL'yi aşan para transferlerinin MASAK tarafından incelendiği operasyonun perde arkası aralandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu kurumlarındaki usulsüzlüklere yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü M.T. ve beraberindeki iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Antalyaspor Başkanı S.B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, toplamda 5 milyon liranın üzerinde bir rüşvet çarkının döndüğü iddia ediliyor.

5 Milyonluk rüşvet iddiası

Soruşturma dosyasına giren HTS (telefon trafiği) kayıtları, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları ve banka transferleri, milyonlarca liralık usulsüzlüğü gözler önüne serdi. 

Eski kulüp başkanı S.B., kulübün SGK prim borçlarının yapılandırılması ve 'borcu yoktur' yazısı alınması karşılığında İl Müdürü M.T.'in 1 milyon TL rüşvet talep ettiğini iddia etti. Paranın 800 bin TL'sinin elden, 200 bin TL'sinin ise şüpheli M.A.'ın hesabına gönderildiği tespit edildi.

2 Milyon TL'lik Ek İddia

Dosyadaki bir diğer müşteki Hatice Pelin C.A., SGK'daki işlemlerinin çözülmesi için kendisinden 2 milyon TL istendiğini ve bu parayı firari şüpheli E.B.'ye teslim ettiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında, hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kestiği çekler ve hesap hareketleri de rüşvet ağı şüphesiyle mercek altına alındı.

"Tekne Alacağız, Parayı Çalıştıralım"

Operasyonun seyrini değiştiren en önemli gelişme ise şüphelilerden M.A.'ın etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek itirafçı olmasıydı. M.A.'ın adli makamlara verdiği ifadelere göre; İl Müdürü M.T. bir otel sahibi olan Uysal T.'den içi para dolu bir poşetle çıktı. M.T.'in daha sonra bu paranın 1 milyon TL'lik kısmını "Tekne alacağız, bu parayı hesabında çalıştıralım" diyerek kendisine verdiğini iddia etti. Otel sahibi Uysal T. 1 milyon TL iddialarını reddetse de, otelde sorun yaşamamak adına 60 bin TL gönderdiğini kabul etti.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

19 Mayıs'ta gerçekleştirilen düğmeye basılmasıyla gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü M.T., M.A. ve Ramazan Bulut, Antalya 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. M.T.'in akrabası olduğu belirtilen Avukat Mehmet R.T. hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla adli kontrol kararı verilirken, firari konumdaki E.B.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili ele geçirilen dijital materyallerin ve müfettiş raporlarının incelenmesiyle soruşturmanın daha da genişlemesi bekleniyor. 

 

DHA / İHA

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