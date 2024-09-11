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SGK'dan milyonlarca kişiye uyarı mesajı: Borcunuzu ödeyin yoksa...

SGK'dan milyonlarca kişiye uyarı mesajı: Borcunuzu ödeyin yoksa...
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün milyonlarca kişiye Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına dair bir bilgilendirme mesajı gönderdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS), prim borçlarının ödenmemesi hakkında kısa mesaj gönderdi. SGK, borcunu ödemeyenlere yasal takip başlatılacağını da hatırlattı.

Borcu olup olmadığını bilmeyenler için ise e-Devlet üzerinden bakılabileceğini ifade edilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız"

 YÜKSEK ORANDA ZAM GELDİ

Vatandaşlar ise gönderilen mesaja tepki gösterdi. Yıllardır GSS borçlarına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını dile getiren vatandaşlar, borçlarına yüksek oranda gecikme zammı geldiğini belirtti.

Etiketler gss SGK sgk dan mesaj sgk borç mesajı
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