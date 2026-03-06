SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok!

Sosyal Güvenlik Kurumu, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda sağlık kurumlarının hastalardan haksız yere ücret talep etmesinin önüne geçmek için önemli bir hatırlatma yayımladı. Kurum, acil hallerde hastanelerin "anlaşmalı olup olmadığına bakılmaksızın" ek ücret alamayacağını vurguladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden milyonları ilgilendiren bir uyarı yayımlayan SGK, acil servis başvurularında yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. Yapılan resmi açıklamada, hayati risk taşıyan veya acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda sağlık tesislerinin, SGK ile sözleşmesi bulunsa dahi hastalardan herhangi bir ad altında (ilave ücret, fark vb.) ödeme talep edemeyeceği net bir dille ifade edildi.

Acil Durumda Bilmeniz Gerekenler:

Sözleşme Şartı Aranmıyor: Acil servis hizmeti veren sağlık kurumu, SGK ile anlaşmalı olsa da olmasa da ücret talep edemez.

Ücret Alınması Yasak: "Acil hal" kapsamında yapılan müdahaleler için vatandaştan hiçbir şekilde ek ödeme istenemez.

Yasal Hakkınız: Eğer acil bir durumda haksız bir ödemeyle karşılaşırsanız, bu yasal mevzuata aykırıdır.

Mağduriyet Yaşarsanız Ne Yapmalısınız?

SGK, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde haklarını aramaları konusunda uyarıyor. Hastaların, acil servislerde haksız yere alınan ücretleri geri alma veya kuruma bildirme hakkı bulunuyor.