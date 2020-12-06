SGK'den koronavirüs hastalarıyla ilgili önemli karar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastane yoğun bakımlarda yaşanan 'pandemi bakım ücreti' krizine çözüm olabilecek bir adım attı. Artık PCR test sonucu negatif olan ancak Sağlık Bakanlığı'nın olası vaka tanımına uyan kişilerin yoğun bakım ücretleri de SGK'ya fatura edilecek.

ANKA'nın haberine göre SGK, hastane Medula sisteminde yayımladığı pandemi bakım hizmeti işlemine ilişkin düzenleme hakkında duyuruda şunları belirtti:

"PCR test sonucu pozitif olan hastalar dışında, PCR test sonucu negatif olan ancak Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda olası vaka tanımına uyan ve COVID-19 tedavisi başlanan hastalara bu tedavileri suresince pandemi bakım ücreti fatura edilebilmesine yönelik olarak; Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan doğrulama kodunun, e-Nabız üzerinden Kurumumuz MEDULA Sistemine iletilmesi halinde; Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda olası vaka tanımına uyan ve COVID-19 tedavi algoritması bölümünde belirtilen kriterlere göre yatan hasta tedavisi kategorisinde COVİD-19 tedavisi uygulanan hastalarda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın 510021 Pandemi bakım hizmeti işlemi kodunun 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile Kurumumuzca karşılanması için MEDULA Hastane Sisteminde gerekli düzenlemeler yapıldı.”

SGK, 29 Haziran'da özel sağlık kurumlarının pandemi bakım hizmeti ödemelerini bir duyuru ile iptal etmişti ve salgın sırasında özel hastaneler de dahil diğer tüm hastanelerde yoğun bakım pandemi bakım ücreti konusunda sorunlar yaşanmaktaydı.