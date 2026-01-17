SGK'nın ödemeleri arttırıldı: İşte kapsam dahilindeki hizmet ve tıbbi destek araçları

  1. Anasayfa
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı." ifadesini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Vatandaşlarımızın kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz.

SGK aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemeler; ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık.

Yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödememiz kapsamına aldık.

Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."

