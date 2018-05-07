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  3. 07 Mayıs 2018 23:03

Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltında !

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Avukat Sibel Sevinç Deveci gözaltına alındı.

Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltında !
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımlarında silahlı terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yaptığı öne sürülen  avukat Sibel Sevinç Deveci, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına  alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken avukat Deveci hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma  kapsamında hakkında gözaltı çıkarılan şüpheli Deveci, İstanbul TEM Şube  ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Avukat Deveci'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı bazı  paylaşımlarda, ''Sokakta işimiz yok. Mehmetçik bizimdir'', ''Mehmetçik naparsa  güzel yapar'', ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya  getirmeye çalışıyorlar'', ''Cumhurbaşkanından, İç İşleri Bakanına AKP il  başkanına kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın'' şeklinde ifadeler  kullandığı belirtildi.

AA

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