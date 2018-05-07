Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltında !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımlarında silahlı terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yaptığı öne sürülen avukat Sibel Sevinç Deveci, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken avukat Deveci hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı çıkarılan şüpheli Deveci, İstanbul TEM Şube ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Avukat Deveci'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı bazı paylaşımlarda, ''Sokakta işimiz yok. Mehmetçik bizimdir'', ''Mehmetçik naparsa güzel yapar'', ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar'', ''Cumhurbaşkanından, İç İşleri Bakanına AKP il başkanına kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın'' şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.