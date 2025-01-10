Siber Güvenlik Kanunu teklifi Meclis'e sunuldu
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AK Parti, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.
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