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Siber Güvenlik Kanunu teklifi Meclis'e sunuldu

Siber Güvenlik Kanunu teklifi Meclis'e sunuldu
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AK Parti, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Etiketler Siber Güvenlik ak parti meclis TBMM
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